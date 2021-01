Marcius Melhem e Rafinha Bastos Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 19:08 | Atualizado 20/01/2021 19:58

A juíza Tonia Yuka Koroku do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nesta quarta-feira (20) que o influenciador digital e apresentador Rafinha Bastos apague os vídeos que postou com ofensas ao humorista e ex-diretor de humor da TV Globo, Marcius Melhem, sob pena de multa diária de R$ 500 reais. “Quanto aos vídeos cuja exclusão ora determino, a medida se justifica pelo conteúdo ofensivo que ultrapassa o mero exercício da livre expressão do pensamento. Os direitos fundamentais não são absolutos. O limite está nos direitos fundamentais das outras pessoas que podem ser atingidas, como é o caso dos autos”, proferiu a juíza.



Rafinha Bastos fez uma série de postagens ofensivas a Melhem e à TV Globo, acusando o humorista de ser um assediador e fez vários xingamentos. Em 26 de outubro, o influenciador chegou a apagar um Twitter contra Melhem, mas em dezembro voltou a atacá-lo, inclusive adulterando um vídeo. A defesa do ex-diretor da Globo ainda entrou com uma ação contra Rafinha no valor de R$ 50 mil e com um pedido de retratação pública. Vale lembrar que s Danilo Gentili, Felipe Castanhari e Marcos Veras estão sendo processados por Melhem