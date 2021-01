Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 05:00 | Atualizado 21/01/2021 07:25

Já com as malas e mais malas instaladas na nova mansão no Rio, Rafa Kalimann aproveitou o feriado de São Sebastião, o padroeiro dos cariocas, para curtir o calor e a praia de Búzios, na Região dos Lagos. A ex-BBB fez a temperatura subir com um clique bem sensual na piscina. Milhares de fãs elogiaram a bela, mas quem curtiu mesmo a foto e encheu o peito de ar foi o namorado de Rafa. Daniel Caon não aguentou o abalo: "Gostosa demais!".