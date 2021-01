Andressa Suita comemora 33 anos Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 07:14 | Atualizado 21/01/2021 07:19

Andressa Suita comemorou a chegada de seus 33 anos acompanhada dos filhos Gabriel e Samuel, frutos do relacionamento com Gusttavo Lima. A modelo fez uma mini sessão de fotos ao lado dos pequenos. Ao fundo, uma decoração cheia de balões de tons rosa.



"São 33 anos de vida em um caminho abençoado por uma infância feliz e uma juventude já marcada por muito trabalho. Como se não fosse o suficiente, Deus me permitiu fazer parte do milagre da criação quando me deu de presente meus dois filhos, para gerar, trazer para o mundo, cuidar e amar", escreveu.

Gusttavo não apareceu nas imagens compartilhadas por ela em suas redes sociais, mas parabenizou a modelo: "Feliz Aniversário... Muita saúde e que Deus te abençoe", escreveu nos comentários.

À noite, Gusttavo postou em seu Instagram uma imagem com duas taças de vinho, deixando os fãs do casal eufóricos. Será que o sertanejo comemorou o aniversário de Andressa com um jantar romântico? A coluna, que é sempre a favor do amor, torce que sim.