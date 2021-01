Julianne Trevisol e Viviane Coutinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 10:58

Julianne Trevisol vive mudando o visual, seja para dar uma repaginada ou para dar vida a uma personagem. Para manter a saúde dos fios e do couro cabeludo com tantas mudanças, a atriz, que vive Nidana em Gênesis, faz tratamento com a tricologista Viviane Coutinho, no Rio de Janeiro.





"É um programa de tratamento novo que equilibra a saúde capilar como um todo, unindo couro cabeludo saudável com fibra. Afinal são muitas mudanças de madeixas e, apenas assim, com esses cuidados se consegue atingir o embelezamento", explica a tricologista