Em brincadeira, Paolla Oliveira aprece grávida e assusta fãs Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 16:34 | Atualizado 21/01/2021 17:46

Paolla Oliveira deu um susto em seus fãs, na tarde desta quinta-feira (21), ao aparecer 'grávida' em um vídeo no Instagram. Nas imagens, a atriz aparece com uma barriga enorme. Inicialmente muitos fãs ficaram chocados ao ver a atriz supostamente grávida, mas logo em seguida se tocaram que era uma brincadeira da artista no aplicativo Tik Tok, na qual ela dubla um personagem que, quando perguntado sobre o que fez durante a quarentena do novo coronavírus, responde: "fiz filho, tava sem fazer nada, fiz filho".

