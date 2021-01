Matheus Dantas Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 03:00

Matheus Dantas comemorando a estreia na novela 'Gênesis', da Record. O ator dá vida ao personagem Hazô, filho caçula de Naor (Jorge Pontual) e sobrinho do profeta Abraão (Carlos Machado), tio dos meninos.

”A novela está linda e é mesmo uma trama para toda família. O Hazô é um personagem incrível de fazer e o meu carinho todo especial vai para o Jorge Pontual, que tem me ajudado muito nas cenas. Também não posso deixar de mencionar, o Carlos Machado. Que atores! Obrigada por toda troca em cena!", diz Matheus.

Publicidade

Dirigida por Edgar Miranda, 'Gênesis' estreou já com bons números de audiência. A novela será dividida em sete fases: Criação, Dilúvio, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Abraão, Jacó e José. Importantes acontecimentos bíblicos serão retratados com o auxílio de efeitos especiais como o céu, a queda de Lúcifer, Adão e Eva no Éden, o dilúvio, a arca de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra. Mais de 250 atores estarão no elenco da trama bíblica.