Lorena Allveis Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 05:00 | Atualizado 22/01/2021 13:09

Musa fitness e ex-mulher do cantor Tierry, a influenciadora Lorena Allveis embarcou ontem em um novo projeto. A loura participou da gravação de um clipe do cantor e compositor João Noronha, produto da Som Livre. Quem também faz parte da produção é o badalado Mc MM. A canção do videoclipe em questão foi feita especialmente para Lorena e ainda leva o nome dela. Lorena vai esbanjar toda sua boa forma e beleza em cena. Tá podendo, hein?!