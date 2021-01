Duda Reis e Luiz Fernando Barreiros Reprodução / Instagram

Esta coluna de seis leitores soube que o pai de Duda Reis, Luiz Fernando Barreiros, tem falado em off com alguns jornalistas para dar notícias sobre Nego do Borel. O que ele não contava é o fato da imprensa em geral estar, digamos, irritada com as advogadas da Duda por darem sempre preferência apenas a veículos do grupo Globo para soltar qualquer conteúdo referente ao caso da polêmica separação com troca de acusações. Tal postura da defesa da atriz vem fechando as portas de Duda em algumas emissoras de TV. Puxado!