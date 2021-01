Post de Zé Felipe Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 22:13 | Atualizado 22/01/2021 12:59

Língua solta, o cantor Zé Felipe não segurou e confirmou a reconciliação de Gusttavo Lima e Andressa Suita. Nesta quinta-feira (21), o filhos mais fofoqueiro de Leonardo afirmou com todas as letras que a família está 'unida novamente', após o anúncio da separação em outubro de 2020.

fotogaleria

Publicidade

"Vocês acham que o Gusttavo Lima e a Andressa Suita voltam?", indagou um internauta para Virginia Fonseca, noiva do sertanejo, naquele jogo de pergunta e respostas dos fãs no Instagram. Zé Felipe não titubeou: "Voltou, voltou! Tá tudo certo, família unida novamente".

Virginia ainda indagou o noivo: "Fontes by [por]?". "Eu mesmo. Tô sabendo, só que quis segurar", complementou Zé. Vale lembrar que os dois cantores gravaram recentemente um feat.

Publicidade

As especulações sobre a volta do casal ganharam força nos últimos dias. No domingo (17), Gusttavo e Andressa reapareceram juntos durante um passeio de iate em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, ele deu os parabéns a mãe dos seus dois filhos Gabriel e Samuel.