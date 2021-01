Rapper Felipe Ret é preso com drogas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 07:44 | Atualizado 22/01/2021 11:10

Rio - O cantor Filipe Ret foi detido por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPR), na Via Lagos (RJ 124), na altura de Rio Bonito, nanoite desta quinta-feira.



Os policiais estavam em operação quando abordaram um Audi/Q3 conduzido pelo cantor. Na inspeção, os agentes rodoviários encontraram 65g maconha em sua bagagem.



Felipe Ret confessou que as drogas eram suas e disse estar indo a passeio para Búzios, na Região dos Lagos. Ele foi conduzido à 119ª DP (Rio Bonito), onde foi autuado por posse de droga para uso pessoal. O rapper foi ouvido e assinou um termo circunstanciado. O caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).