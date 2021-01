Lorena Allveis vive romance com major da polícia Reprodução Instagram

A musa fitness Lorena Allveis, ex-mulher e mãe do filho do cantor Tierry, já fez sua fila andar novamente após se separar do artista. Esta coluna descobriu que a loura atualmente vive um romance com um policial militar bonitão de Feira de Santana, na Bahia. O novo eleito da influenciadora é o major Marcio Cardoso. Amigos próximos a Lorena garantem que a moça está apaixonada pelo rapaz. A coluna, que é do bem, deseja felicidades ao novo casal.