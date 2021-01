Influenciadora Karen Kardasha apresenta o seu sugar daddy Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 16:35

Personagem polêmica que viralizou nas redes sociais no último ano, Karen Kardasha finalmente apresentou o seu sugar daddy. Com uma fala direta, debochada e carismática, Karen incentiva as mulheres a buscar o seu próprio milionário, da mesma forma que ela fez em um site de relacionamentos para conquistar o seu gringo abastado.



No seu canal no YouTube, com um profundo conhecimento do universo feminino, Karen dá diversas dicas sobre como “fisgar” um milionário e revela os segredos de alguém que “se deu bem” na vida. Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, o seu lema é “não busque romance, busque negócios”.



O criador da personagem, Renato Shipee, ator, nascido em Bauru (SP), trabalha há seis anos em Los Angeles e, vendo as produções muito reduzidas, teve tempo e inspiração para criar Karen. Ela se tornou um sucesso e um fenômeno na internet com conselhos a outras sugar babies que desejem trilhar o caminho da conquista de um estilo de vida luxuoso.



No Brasil, as jovens com o perfil de sugar baby não precisam ir tão longe para alcançar a conquista do seu milionário. A plataforma MeuPatrocínio, a pioneira no relacionamento sugar, conta com mais de 300 mil daddies, homens maduros, poderosos e bem-sucedidos em suas carreiras e negócios, à procura de sua baby para um relacionamento transparente, com expectativas alinhadas desde o início, tal como Karen e o seu gringo rico. Só que, no caso do site brasileiro, as conquistas e os usuários são reais!