Dani Calabresa e Bruno Mazzeo Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 05:00 | Atualizado 23/01/2021 14:22

Desde que vazaram os áudios de uma conversa entre Dani Calabresa e Marcius Melhem, onde a atriz fala mal de Bruno Mazzeo, o clima entre os humoristas da Globo anda pesado. Muitos artistas tomaram partido e saíram em defesa do filho de Chico Anysio, chamado de 'Zé Preguiça' pela ex de Marcelo Adnet. "Talvez eu esgane o Bruno Mazzeo, acho ele muito Zé Preguiça. Ele tem um desgosto das coisas que meu Deus do céu, me dá muito desespero". A coluna soube que entre os colegas de profissão, Calabresa recebeu muitas críticas nos bastidores pelo episódio e ela vai ter problemas na hora de convidar alguns atores para participarem do seu programa 'Dani-se', que estreia no GNT em março. Eita!!!