Luciana Gimenez Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 05:00 | Atualizado 23/01/2021 10:53

Luciana Gimenez está mesmo focada em fazer seu canal no Youtube deslanchar ainda mais. Para se ter uma ideia, a apresentadora do 'SuperPop', da RedeTV!, está de férias na TV, mas vai se deslocar para o Rio em breve especialmente para fazer gravações com duas convidadas especiais de seu novo projeto: Jojo Todynho e Gracyanne Barbosa. Determinada é ela!