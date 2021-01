Rodriguinho e Nanah Damasceno Reprodução

Após Nanah Damansceno, ex-mulher do cantor Rodriguinho, vir a público, na noite da última quinta-feira, para denunciar que foi agredida pelo cantor em uma festa, esta coluna resolveu investigar os bastidores da briga. O ex-casal estava na festa da filha do cantor Gaab, que vem a ser filho do Rodriguinho. Na mesa deles, também estava a mãe do Rodriguinho.

Quem presenciou a confusão viu o pagodeiro e a ex discutindo sobre feminismo momentos antes de Nanah se revoltar e jogar bebida no rosto da sogra e do cantor que, por sua vez, perdeu completamente sua razão ao reagir agredindo a mãe de seus filhos na frente de todos. A criançada da festa infantil que os dois estavam presenciou, inclusive, a mesa em que eles se sentavam sendo derrubada no chão.

Após a briga ter praticamente parado a festa, Nanah, que sempre foi conhecida por ser muito reservada quanto a assuntos de sua vida pessoal, deixou o local indignada e revoltada por ter sido agredida. Em uma medida impulsiva, ela foi até o Instagram denunciar a agressão e ainda aproveitou para contar que, quando ainda casada, vivia um relacionamento abusivo com o Rodriguinho. Mas poucos minutos depois de seu desabafo ela voltou atrás e apagou o depoimento. Fontes ligadas ao ex-casal afirmam que recentemente o Rodriguinho tentou reatar o casamento com Nanah, mas ela não quis.

Os dois, apesar de separados, passaram as datas comemorativas de fim de ano em família e, recentemente, até viajaram com os filhos. Foi após chegar dessa viagem que Nanah Damasceno decidiu falar publicamente que não estava mais casada com o Rodriguinho. Mas quem é leitor desta coluna já sabia desta separação há alguns meses.



Rodriguinho e Nanah eram presentes na vida um do outro mesmo após a separação. Os dois trabalhavam juntos, pois o cantor vinha ajudando a ex com sua carreira de cantora. Ele era o responsável por produzir novos trabalhos de Nanah em sua carreira artística. Após as acusações dela, agora não se sabe se essa parceria irá continuar.