Anna Mel e Carlinhos Brown

O Dia

Publicado 23/01/2021

A cantora Anna Mel acaba de lançar o single 'Faça o Bem', acompanhado de um clipe com direção de Luciano Xavier.Gravado nos estúdios Otalab, no Rio de Janeiro, o vídeo conta com a participação à distancia de Carlinhos Brown, que fez uma participação especial do Estúdio Ilha dos Sapos, em Salvador.

“Sempre acompanhei o trabalho do Carlinhos e fiquei muito feliz em contar com a participação dele neste novo trabalho. A música é muito bonita e fala do sentimento que a gente quer para os outros. Tenho certeza que é uma das coisas que o Carlinhos prega pela carreira dele de tudo que já vi e também é uma das coisas que eu prego. Foi uma parceria de muito amor e carinho, isso todo mundo pode ter certeza”, disse a cantora e complementou. É importante levar essa mensagem para as pessoas sobre a importância de ficar em casa protegidos nesse momento tão delicado que estamos vivendo”, explicou Anna.

"Mel é brilhante e desejo tudo de melhor para sua carreira”, disse Brown que também elogiou a composição de Luã Freitas e Max Viana.