Depois de uma temporada defendendo o time Rio Branco-AC, pela Série C do Brasileirão, o goleiro Bruno pode voltar ao futebol carioca. O clube Atlético Carioca, de São Gonçalo, confirmou o interesse no jogador para disputar a terceira divisão do estadual, que começa em abril. O presidente, Maicon Villela, contou que as negociações estão avançadas com o empresário de Bruno, Bruno Kling, em uma rede social.