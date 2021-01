Tico Santa Cruz Reprodução

Publicado 23/01/2021 11:40

Tico Santa Cruz usou as redes sociais para confirmar que está mesmo aplicando uma parte pequena do seu dinheiro em ações de 'Cannabis' para uso medicinal. A revelação aconteceu na madrugada deste sábado (23), após o vocalista da banda Detonautas se envolver em uma polêmica por conta de um vídeo que fez trollando as pessoas sobre os 'efeitos' após a vacina contra a Covid-19. Tico foi chamado de 'doidão' e 'maconheiro'.

'Podem me chamar de maconheiro a vontade! Embora tenha um tempo que não fume maconha, estou aplicando um pedacinho do meu dinheiro em ações de Cannabis para uso medicinal e também recreativo em países que já legalizaram ou estão em processo de legalizar. Aliás, recomendo a ETF', escreveu.

Tudo começou depois que Tico fez um vídeo sobre a vacina da Covid-19. O cantor contou na publicação que estava isolado com medo de informações que tinha recebido. "Começaram as primeiras vacinações e eu recebi informações de uma pessoa muito próxima que recebeu a vacina por ser do grupo de risco. Logo após, cinco dias depois, ele começou a ter um descamação nos pés. Essa descamação vai abrindo uma espécie de ferida nasce uma pele como se fosse de um réptil e isso é a forma das pessoas identificarem quem recebeu esse plasma e essas pessoas sejam controladas por uma inteligência alienígena", falou no vídeo.

Tico Santa Cruz virou assunto e recebeu muitas críticas e xingamentos. Neste sábado (23), ele fez uma transmissão explicando que o vídeo era um desabafo contra os discursos negacionistas. "O vídeo é tão absurdo que quando passado por grupos de WhatsApp se torna uma coisa palpável, que tem gente que acredita. Quando vem alguém como eu, cheio de tatuagens e artista, é maconheiro, está surtado e deprimido. O que eu estou fazendo é um alerta", pontou Tico.

