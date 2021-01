Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Mariano, JP Gadelha, Lucas Selfie, Raissa Barbosa e Jakelyne Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 11:56 | Atualizado 23/01/2021 15:06

Jojo Todynho é mesmo impossível. Na madrugada deste sábado (23) durante uma festa, em São Paulo, com outros participantes de 'A Fazenda', a cantor brincou com Lipe Ribeiro sobre o motivo do fim do seu noivado com a influenciadora Yá Burihan e o chamou de 'corno'.

Na gravação, a vencedora do reality da Record dá uma bronca no amigo para que ele não pare de dançar a coreografia montada pelos amigos. "Você foi corno, mas continua dançando, porra!", grita ela. O empresário leva na boa o comentário e morre de rir na pista. Além dos dois estavam na festa: Raissa Barbosa, Lucas Maciel, JP Gadêlha, Mariano e Jakelyne Oliveira.