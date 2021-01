Armie Hammer e Paige Lorenze Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 12:27 | Atualizado 23/01/2021 13:16

Quando a assistente desta colunista acha que já viu de tudo nesta vida, vem sempre um caso para adiar a teoria e colocar mais um episódio na sua lista das bizarrices. Pois bem. A super modelo Paige Lorenze fez uma revelação sobre o seu relacionamento com o astro de Hollywood, Armie Hammer. Ela contou que tem uma letra 'A', a inicial do nome do ator, na virilha e acusa que ele usou uma faca para marcá-la. Para o mundo que eu quero descer, agora!

Paige, de 22 anos, teve um breve relacionamento com o astro de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ (2017), 'O Agente da U.N.C.L.E' (2105) e 'Espelho, Espelho Meu' (2012) entre agosto e dezembro do ano passado, logo após ele tornar público o término de seu casamento com a jornalista e apresentadora Elizabeth Chambers.

A acusação feita por Paige Lorenze em uma entrevista ao jornal inglês Daily Mail logo depois do vazamento de mensagens atribuídas a Hammer, de 34 anos, nas quais ele se diz canibal e até alega já ter cometido um abuso sexual. Ele também foi questionado recentemente pelas autoridades das Ilhas Caymans, onde está hospedado, por ter compartilhado um clique em sua conta privada no Instagram, onde uma mulher aparece nua e amarrada. As notícias pipocaram e caíram como uma bomba no mundo dos famosos. O ator nega todas as acusações.