Publicado 23/01/2021 16:51 | Atualizado 23/01/2021 18:58

Dia de sol e calor de rachar o crânio é dia também de treta no mundo dos famosos Dado Dolabella criticou o ator Caio Castro nas redes sociais por postar um vídeo pescando um peixe dourado na ilha de Fernando de Noronha, nesta sexta-feira (22).

"É sinistro ver isso: um cara que tem a responsabilidade de influenciar milhões de pessoas, comemorar o aniversário matando todo o arquipélago sagrado que ele está, destruindo todas as riquezas naturais que tem ali", protestou Dolabella em vários vídeos no stories do Instagram.

Dado, que é vegano e ativo defensor dos animais, fez ainda um post com a foto de Caio Castro e também soltou o verbo para cima da atriz Giovanna Lancellotti, que comentou o posto do ator aprovando a pesca com gargalhadas "O mais louco ainda é ver uma menina que faz campanha para Greenpeace, para proteger os oceanos, curtindo e rindo disso", explanou o ator e cantor.