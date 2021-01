Monique Evans Reprodução

Monique Evans prefere colocar fotos antigas em suas redes sociais. São cliques da época de modelo, mas neste sábado (23), depois de tanto receber elogios de fãs famosos e anônimos, a apresentadora resolveu postar uma imagem nova e bem sensual. A mãe de Bárbara Evans, de 29 anos, e Armando Aguinaga, de 42, publicou uma foto em que aparece de camisola sexy preta de renda para provar que está com tudo em cima. "Sem filtro e sem retoque, aos 64 ainda posso mostrar minha camisola nova", escreveu Monique, que ainda brincou com o flagra de um osso de cachorro no piso do quarto.

Uma das primeiras pessoas que comentou o post foi a cantora Gretchen. "Pode sim meu amor. Você pode tudo. Você é e sempre será linda. Abuse de mostrar esse corpão". Quem também deixou um recado foi a filha, Bárbara: "Mulherão".

