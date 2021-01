Duda Reis com a família e suas advogadas Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 17:40 | Atualizado 23/01/2021 17:41

Duda Reis está cada vez mais próxima da família depois do fim do seu noivado com o cantor Nego do Borel. A dermatologista Simone Reis, mãe da atriz, compartilhou nas redes sociais uma foto da família reunida na piscina da casa, em Volta Redonda, na região do Sul Fluminense do Rio, neste sábado (23). "Sábado de relax!", escreveu a médica.

Além dos pais e da irmã, Amanda, Duda aparece com as advogadas Bruna Hernandez e Izabella Borges na foto, sendo que está última é a representante da atriz juntamente com a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, no caso da acusação de agressão e abuso sexual contra Nego do Borel. Vale lembrar que desde o início de janeiro, ela se mudou para São Paulo, semanas após romper com o funkeiro na véspera do Natal.

Publicidade