Vanessa Ataides Divulgação/Bruno Jesus/Vhassessoria

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 03:00 | Atualizado 24/01/2021 08:58

Com 126cm de bumbum, Vanessa Ataides quer aumentar ainda mais alguns centímetros para ter o título de maior popozão do mundo e a primeira prova de fogo da modelo vai ser no Concurso Musa Verão RJ , previsto para acontecer no dia 20 de março, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



"Minha meta para este concurso é subir aos palcos com 130 centímetros de bumbum e para isso tenho apenas 2 meses", conta a morena, que resolveu investir e gastar uma grana para montar uma equipe de profissionais para alcançar essa meta em pouco tempo. "Vou conseguir com o apoio de todos. Tenho certeza", acredita Vanessa, que pretende passar essa marca . "Sei que é um vício. Quando chego em um objetivo, não paro, quero mais. Hoje eu quero ser o maior bumbum do Brasil, mas sei que quando conseguir, vou querer ser o maior do mundo".