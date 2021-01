Por O Dia

O ator Flavio Bauraqui, que atualmente interpreta o personagem Barata da série 'Arcanjo Renegado', da Globoplay, rebateu os comentários sobre a declaração de amor que fez recentemente para o marido, o urbanista Helder Mendes, nas redes sociais. Muitas pessoas questionaram a revelação agora por sua sexualidade e o acusaram de ter se 'escondido no armário'. Ele ficou surpreso com as reações."Quem nasce negro no Brasil já está acostumado a tomar pedrada. Então, me sinto bem em favorecer a militância nesse sentido. Mas eu não saí do armário. Nunca entrei! Descobri minha sexualidade aos 13 anos, minha mãe sempre soube. Já casei muitas vezes na vida: ao todo, foram nove. Por aí se pode perceber que nunca escondi nada. E isso não atrapalha a minha carreira. Até faço muito mais personagens héteros do que gays", contou em entrevista a colunistas Patrícia Kogut.