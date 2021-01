Liliane Amorim Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 12:50 | Atualizado 24/01/2021 13:01

fotogaleria A influenciadora Liliane Amorim morreu neste domingo (24) depois de ser hospitalizada em 15 de janeiro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma unidade hospitalar de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, em estado grave, com fortes dores. A internação foi consequência de uma complicação de uma lipoaspiração, realizada em 9 de janeiro.

"É com extremo pesar que comunicamos que a Srta Liliane faleceu hoje pela manhã. Toda a Equipe de nosso hospital está de luto em nome dessa moça que foi uma guerreira em todos os momentos durante sua Internação", afirmou o médico Sérgio de Araújo, diretor da unidade onde Liliane estava internada.



Neste sábado (23), a família de Liliane já vinha publicado nas redes sociais uma piora no estado de saúde de também modelo. "O estado é considerado gravíssimo. Não vamos perder a fé e pedimos que continuem com a corrente de orações para que em breve a saúde de Lili seja restabelecida".

Lilianefoi protagonista em um dos clipes de maior sucesso do cantor Jonas Esticado, 'Investe em Mim'.