Jojo Todynho Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 17:56 | Atualizado 24/01/2021 18:48

Jojo Todynho fez uma revelação no programa 'Hora do Faro' neste domingo (25), que acabou arrancando gargalhadas da produção da atração da Record. A campeã de 'A Fazenda 12' contou que enviou um nude errado e foi parar no grupo da família. "A foto estava no WhatsApp e fui compartilhar com outro, aí sem querer mandei no grupo da família. Foi uma baixaria", lembrou a funkeira. Ela ainda comentou que que os parentes ficaram em choque ao verem peladona da silva: "A minha avó falou, 'misericórdia, vou orar'".