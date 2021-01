Sérgio Mayer Mori e Andrea Chaparro Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 05:00

Esta coluna chique que só já tinha revelado que a Netflix preparava uma nova versão de 'Rebelde' sob a autorização da detentora da marca, a argentina Cris Morena. Pois bem. A trama já vai começar a ser gravada no México e, apesar de todo o mistério em torno do elenco, nós aqui do outro lado da América adiantamos o nome de Sérgio Mayer Mori, ator e filho de Barbara Mori, a eterna Rubi, como um dos protagonistas. Descobrimos mais um nome: Andrea Chaparro, filha do comediante Omar Chaparro. A trama será em formato de série, tipo 'Elite', e seu roteiro está sendo preparado em várias temporadas de 20 episódios.