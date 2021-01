Gabriella Silva e Eduardo Costa vivem romance às escondidas Reprodução Instagram

Publicado 25/01/2021 05:00 | Atualizado 25/01/2021 07:23

fotogaleria Entre os amigos de Eduardo Costa, o comentário é um só: o quanto o cantor está apaixonado. Segundo consta, o sertanejo vem vivendo um romance às escondidas com uma morena muito bonita. A moça em questão se chama Gabriella Silva.

A coluna apurou que o relacionamento dos dois tem seguido sem holofotes porque a moça é policial militar em Minas Gerais e gosta de discrição por conta de sua profissão. É, pelo visto a ex-'Fazenda' Nadja Pessoa já é passado na vida do artista.

Eduardo Costa, conhecido no meio da música por ser mulherengo, tem estado bem quieto ultimamente. Fora da mídia, ele tem elogiado Gabriella publicamente em fotos da moça no Instagram e ela, inclusive, já fez alguns passeios ao lado do sertanejo, como andar a cavalo, por exemplo.

O cantor não assume um novo relacionamento sério desde o fim do namoro com a bailarina e ex-'Fazenda', Victoria Villarim.

Procurada para falar sobre o novo romance, a assessoria de Eduardo Costa não retornou o contato até o fechamento desta matéria.