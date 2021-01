Giullia Buscacio Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 05:00

Terceira colocada na 'Dança dos Famosos 2020' do Faustão, Giullia Buscacio tem aproveitado os dias de descanso, sol e mar do verão carioca na Ilha Grande. Ela, que completou 24 anos no dia 21 de janeiro, chamou a atenção dos moradores do lugar paradisíaco pela simpatia e também pela beleza. A atriz ganhou elogios pelo corpão. Que sereia!