Ingryd Rainha, mais conhecida no meio do funk como MC Ingryd, assinou com a gravadora e produtora Kondzilla, após viralizar no carnaval do ano passado com o hit 'Vem me satisfazer'. A cantora rompeu com a produtora logo após perceber que ficaria na geladeira.

Ingryd fazia shows e planejava novas ações que acabaram não acontecendo. A MC tinha composições feitas e até um EP pronto, que ficou na gaveta. Sobre sua contratação, Ingryd afirma que nunca recebeu sua via de contrato assinada pela produtora.



"Como qualquer artista, assinei no calor do momento. Ainda mais se tratando da Kondzilla, que tem um grande nome no mercado. Na prática, não foi nada disso. Percebi que eles sempre preferiam colocar outra MC no meu lugar. Quando contestei, afirmaram que era porque eu cantora de baile, que não era comercial para vender o funk fora da comunidade. Sendo que a minha música viralizou no Brasil inteiro, de canto a canto, e não dentro das favelas", conta a cantora, que garante ter tido uma turnê internacional em sua agenda, mas não a cumprir porque colocaram outra Mc em seu lugar.

Após todo o impasse, MC Ingryd rompeu com a Kondzilla e resolveu seguir uma carreira independente. Ela montou uma equipe, lançou um novo single e um videoclipe, 'Melhor de mim', que teve a participação dos rappers Maolli e Raffé.



"Fiz tudo sozinha. Contei com a ajuda de amigos para gravar, mas foi tudo independente. A Kondzilla me fez assinar um contrato alegando que iriam agenciar minha carreira, mas não fizeram absolutamente nada. Sem contar, todo assédio moral que sofri dentro da empresa, por tentarem diminuir meu trabalho e colocar outras pessoas para fazerem a minha agenda, depois de tudo combinado comigo. Fora que peço a via do meu contrato, que tenho direito, e não me mandam. Até a senha dos meus perfis nas plataformas digitais estavam com eles. Exigi que me devolvessem e foi feito a muito custo. Pra piorar, estão me ligando, exigindo que eu faça shows. Para rebater, eu peço que me mandem o contrato para saber o que tenho direito ou não de fazer", revela.



Procurada, a Kondzilla, através de sua assessoria jurídica, emitiu a seguinte nota: "A empresa vem cumprido com todas as obrigações pactuadas no Contrato de Agenciamento e Empresariamento firmado com a Artista, possuindo todas as provas deste fato. Por outro lado, a Artista vem descumprindo com suas obrigações pactuadas com a empresa, as quais serão objeto das medidas judiciais e extra judiciais cabíveis. Tal declaração tem o pano de fundo de acobertar o visível descumprimento contratual da Artista que inclusive já anunciou estar sendo agenciada por outra empresa.