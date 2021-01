Júlia Maggessi Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 16:55

O tempo não corre, ele voa. Quem está acompanhando a reprise de 'Laços de Família', na Globo, se encanta com a menina de dois anos, chamada Nina, neta da protagonista da trama de Manoel Carlos, Helena, interpretada por Vera Fischer. A novela foi ao ar pela primeira vez, em junho de 2000, e atriz Júlia Maggessi tinha a mesma idade da personagem e, hoje, quase 21 anos depois, ela acabou sendo redescoberta nas redes sociais pelos fãs do folhetim. Júlia cresceu e se tornou uma linda mulher, que volta e meia responde internautas sobre as curiosidades dos bastidores. Seguidores, por sinal, que cresceram nos últimos tempos. "Muita gente nova chegando aqui por causa da nina, sejam todes bem-vindes!", agradeceu ela que continua trabalhando na área da atuação e também está fazendo faculdade de Marketing.