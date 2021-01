Dani Souza Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 18:13 | Atualizado 25/01/2021 18:23

Dani Souza, a ex Mulher Samambaia, fez um desabafo no seu canal do YouTube sobre os processo que vem respondendo na Justiça brasileira. A empresária, que é casada com o jogador Dentinho do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, revelou a sua decepção. "Vários processos de novo. É tanto absurdo. Estou indignada. Acordei com essas notícias, mas o meu coração está tranquilo. A única coisa é a decepção de ajudar as pessoas e elas serem tão ingratas. Pessoas que gostam de sugar a gente. Meu advogado falou: 'Dani é um absurdo as pessoas te processarem por um negócio que nem tem como elas ganharem'. "Mas tudo bem, vamos responder processos. Depois quero mostrar para vocês quem está certo e quem está errado", contou no final do vídeo sem falar o número de ações e quem está a processando.