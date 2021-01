Marcos Mion Divulgação/Antonio Chahestian

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 05:00

fotogaleria Com a saída de Fausto Silva dos domingos da TV Globo, em dezembro, e a possível saída de Luciano Huck para concorrer na eleição presidencial de 2022, a emissora dos Marinho já começa a sondar nomes para substituir os tradicionais apresentadores dos fins de semana do canal. Além das pratas da casa, como Márcio Garcia, esta coluna soube que a Vênus Platinada pode trazer um nome de fora para compor o time. Estamos falando de Marcos Mion, que além de possuir uma boa relação com a Globo, ainda é amigo pessoal do diretor Boninho, daqueles que sai pra jantar e tudo.

Mion tem apenas mais um ano de contrato com a Record. A parceria dele com a emissora se encerra também no fim deste ano. A Globo, na teoria, não assedia funcionários com contrato em vigor de outras emissoras, mas Mion seria a solução de dois problemas: um rosto fresco e que fale com essa nova geração e também desfalcaria o principal produto da RecordTV que incomoda a Globo, o reality ‘A Fazenda’. O fato de Marcos Mion não ter sua imagem 100% associada à Record, já que ele é cria da MTV, facilita na possível transição de casa. Vale lembrar que tanto Fausto quanto Huck, quando trazidos para a Globo faziam o mesmo perfil de Mion.



Publicidade

Diferente do Rodrigo Faro, que tem seu estilo próprio de apresentar programa muito associado a emissora da Barra Funda, Mion costuma ser sempre muito versátil e uma de suas características mais fortes é ele sempre ter tido programas de sua autoria. E mesmo quando não está em um projeto autoral, consegue se encaixar perfeitamente nos moldes aos quais precisa se adequar, como aconteceu com o reality 'A Fazenda'.