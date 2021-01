Ygona Moura Reprodução

Publicado 25/01/2021 20:55 | Atualizado 25/01/2021 21:02

fotogaleria Valeria Cardoso, mãe de Ygona Moura, usou o perfil da filha no Instagram para negar a morte influenciadora nesta segunda-feira (25), que continua internada na Uinidade de Tratamento Intensivo de um hospital em São Paulo, em estado grave. Desde ontem, boatos circularam nas redes sociais sobre a morte de Ygona, que dias antes de ser hospitalizada, havia minimizado os riscos da pandemia do novo coronavírus.

A influenciadora chegou contar sobre ter ido a uma festa com aglomeração. 'Aglomerei mesmo e recebi bem para isso. Hoje, estou aqui pela Tiradentes, estou caçando um baile, quero aglomerar de novo, estava morrendo de saudade de aglomerar", postou antes de ser diagnosticada com a Covid-19.



"Pessoal, aqui é a mãe da Ygona, a Ygona está viva. O estado dela ainda é bem grave, porém estável, graças a Deus. Estamos em oração dia e noite pela vida dela. Informações sobre seu estado de saúde só serão postadas pelo Instagram dela. Qualquer informação que não for por este canal ou postada por mim é fake", avisou. Em um post anterior, em nome da família, ela chegou a pedir empatia e dizer que a filha estava 'viva e pagando pelos erros'.

"Sobre o estado de saúde da Ygona, porque sei que muitas pessoas gostam dela e se importam, ela aglomerou sim, pegou Covid-19 e já está pagando pelos erros dela. Tenham um pouco de empatia. Tem uma família sofrendo", completou.