Fernanda Lacerda Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 05:00

fotogaleria Fernanda Lacerda, a Mendigata do extinto programa 'Pânico', virou empresária e anda desenvolvendo uma marca com vários produtos que deverão entrar no mercado em breve. Mas, a apresentadora e modelo tem chamado a atenção nas redes sociais pelas mudanças no rosto nos últimos tempos. Internautas questionam se a moça fez algum procedimento estético e o motivo da transformação. Fernanda confirmou com exclusividade para coluna que recorreu aos tratamentos estéticos.

"Sempre tive traços marcantes, mas cuido da qualidade da minha pele e faço alguns tratamentos, sim, para prevenir o envelhecimento e estimular o colágeno. Faço peelings, lasers e botox a cada 6 meses e MD Codes a cada 2 anos. Tudo de forma bem sutil, somente para manter o visual", admite a modelo.



Publicidade

Fernanda jura que não liga quando as pessoas começam a perguntar o que teria acontecido e dão opiniões nem sempre tão boas. 'Eu vejo o autocuidado como ato de carinho com você mesma. Se tem algo que queremos fazer por nós mesmos e não por pressões externas, e sem exageros, é super válido. Aumenta a autoestima e traz benefícios estéticos e para a saúde", explica para logo completar que está se sentindo bem mais poderosa: "Adorei o resultado. Sempre busco ser mais sutil e na forma certa que combine com a minha anatomia. Procuro harmonizar meus traços, mas senti que a pele melhorou muito também. Além disso, percebi efeitos de rejuvenescimento. Hoje me sinto mais confiante".