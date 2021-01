Babu Santana Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:43

O ator e cantor Babu Santana, que está na novela ‘Salve-se Quem Puder’, estreia na quinta-feira, (28) às 20h, seu novo projeto audiovisual: O 'Sarau do Paizão', que homenageia a história da poesia preta brasileira. São cinco episódios lançados semanalmente com interpretações inéditas de obras de Maria Firmina dos Reis, Elisa Lucinda, Abdias do Nascimento e Cruz e Sousa.



A temporada conta com grandes nomes e intérpretes como Elisa Lucinda, Flavio Bauraqui, Shirley Cruz, Rodrigo França, Danrley, Marcelo Mello, Nina Barros, Tatiane Mello, Diogo Rosa, João André, Undré T, Paloma Dalla Vecchia, Hugo Grativol, Saluh, Edinho, Poetas dos Vagões, além do próprio Babu Santana.



A música que embala a temporada do 'Sarau do Paizão' vem de Saluh e banda. Um trio periférico de soul, reggae e pop de gingado singular, músicas autorais, cajon e um violoncelo que deixou o cenário ainda mais especial. E de bônus, o espectador ainda levará de presente uma canja lindíssima de Flavio Bauraqui cantando a autoral 'Mentiras Digitais'.