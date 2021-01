Maurício Pitanga Guto Costa

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 05:00

De volta ao ar para o seu nono papel na TV, Maurício Pitanga viverá Zebulom em 'Gênesis', da Record. Ele também está na reprise de 'Malhação Sonhos'. O ator diz que a expectativa para esse novo papel é grande, já que entra na sétima e última fase da novela. Enquanto não começam as gravações, ele passa a maior parte de seus dias no interior do Rio pra ficar mais isolado.