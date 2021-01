Juliano Laham Reprodução de internet

Publicado 27/01/2021

Juliano Laham já era tido como um lord nos bastidores de 'Gênesis', da Record. Depois que assumiu o papel de José do Egito, no lugar de Arthur Aguiar, o ator está ainda mais simpático e entrosado com o elenco do que já era. Laham já chega nos estúdios do Rec 9 arreganhando as canjicas e cumprimentando a todos. Simpático é ele! A coluna deseja sucesso ao Laham na nova casa.