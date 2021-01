Pessoas sem máscaras no casamento de Jade Seja e Bruno Guedes Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 05:00

No casamento da influenciadora Jade Seba com Bruno Guedes, que aconteceu neste fim de semana, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, chamou a atenção dos convidados e desta coluna a ausência de alguns nomes de peso na internet, no caso, as amigas influencers da noiva. Muitas dessas blogueiras deixaram de ir à cerimônia temendo pelo cancelamento, já que o evento foi realizado para cerca de 150 pessoas e bem no meio da segunda onda de Covid-19. Além da ausência das figuras icônicas da internet, o uso das máscaras também foi assunto. Em algumas imagens compartilhadas no Instagram, os convidados aparecem ou fazendo uso errado das máscaras, ou simplesmente não as usando. Puxado!