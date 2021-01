Tainá Costa e Dada Boladão Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 05:00

Dois dos maiores artistas nordestinos da atualidade, Dada Boladão e Tainá Costa finalmente realizaram o sonho dos fãs de brega funk e se uniram para uma colaboração inédita. 'Sentadinha' traz a pegada sensual do dueto com o beat contagiante do brega. Dada é considerado por muitos o principal nome da cena do brega e Tainá, que antes era tida como a 'rainha' da dança por conta de seu rebolado único, hoje se tornou uma das revelações na música brasileira.