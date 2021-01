Deborah Albuquerque Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 19:59

Ex-assistente de palco de Marcos Mion no 'Legendários', Deborah Albuquerque, vem sendo alvo de críticas e ameaças de 'cancelamento' no Instagram, por conta de suas declarações fortes sobre vários assuntos do momento. "Eu vivo isso diariamente na internet. Críticas e, ameaças de 'vamos te cancelar' são diárias. Eu sou uma pessoa pública, trabalho com a imagem de uma pessoa fitness. E nós, artistas, que temos a vida exposta, estamos sujeitos às críticas e ataques. Mas não é algo que entendo muito bem, acredito que se a pessoa não vai fazer um comentário construtivo, é melhor não falar nada. As pessoas não têm direito de sair apontando dedo e condenando as outras apenas porque não concordam com a opinião do próximo", disse a ruiva.