Olivia Nobre grava clipe Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 05:00

Filha do sambista Dudu Nobre com Adriana Bombom, Olívia Nobre (Lily), de 18 anos, começa a investir em sua carreira musical. A jovem vai gravar um clipe no próximo dia 26, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio, e a produção está a procura de um modelo para compor as cenas. Toda estrutura do videoclipe está sendo patrocinada por Dudu Nobre, que acompanha de perto os primeiros passos da filha no mercado musical. Filha de peixe...