Publicado 26/01/2021 21:41

Após ser processado por Marcius Melhem, Danilo Gentili comemorou nesta terça-feira (26), a vitória judicial em cima do ex-diretor da Globo. O humorista tentava tirar do ar posts do apresentador do SBT sobre as acusações de assédios e alegava que as publicações feriam seu 'direito à honra'. Danilo publicou um 'pedido de desculpas'. "Pedido formal e público de desculpas ao sr. Melhem: Venho, por meio dessa, pedir perdão ao sr. Marcius Melhem pois fui injusto com ele em determinada afirmação. Certa vez eu disse que não conseguia rir de nada que esse senhor fazia, porém dessa vez eu estou rindo muito", ironizou Gentili.

A juíza Carolina de Figueiredo Nogueira, da 38ª Vara Cível de São Paulo, negou a liminar que obrigava Gentili a apagar os posts e proibido de publicar conteúdos 'ofensivos e depreciativos'. Melhem ainda pedia que, ao final do processo, o apresentador fosse condenado a pagar uma indenização de R$ 50 mil, além de publicar uma retratação. Em sua decisão, a juíza afirmou que "o direito à liberdade de expressão e de manifestação, assim como o direito à honra, devem coexistir harmoniosamente".

Além de Gentili, Rafinha Bastos, Marcos Veras, Felipe Castanhari e Revista Piauí foram alvos de processos movidos pelo advogado do ex-global por causa das acusações de assédios. Marcius Melhem é acusado por ex-colegas de trabalho desde o final de 2019 em denúncias internas na própria emissora, mas o caso veio à público em outubro do ano passado.