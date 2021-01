Tatá Werneck Cosmopolitan / Divulgação

Por MH

Publicado 26/01/2021 22:04 | Atualizado 26/01/2021 22:04

Fã assumida de 'Big Brother Brasil', Tatá Wenerck contou um episódio marcantes em sua vida após ver um vídeo em que o participante do 'BBB21' Gilberto conta sua história de superação ao entrar na faculdade. A atriz revelou que já foi considerada feia para ocupar um papel na TV e que por isso chegou a deixar de fazer vários testes.



"Eu fiquei muito tempo me sabotando e faltando tudo que era teste porque tinha medo de não passar, porque um diretor tinha dito que eu era feia para TV. Tempos depois, esse mesmo cara me pediu ajuda para participar na MTV. Eu falei que ia ajudar, mas a MTV faliu antes (risos)", ironizou Tatá