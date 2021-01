Darlin Ferrattry Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 11:19 | Atualizado 27/01/2021 11:44

Aos 41 anos, a empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, testou positivo para a Covid-19. Agora já curada da doença, ela está só gratidão e ainda revelou que teve muito medo ao descobrir seu diagnóstico. "Eu venci a Covid-19. A Covid, para mim, definitivamente foi parada pela fé. Foi um caminho muito difícil percorrido e vivido intensamente hora após hora. Horas de muita tensão, dor e de total desespero. Quando eu soube que havia testado positivo eu tive muito medo. É uma sensação de total impotência", confessa.

Gabriel Azevedo, noivo da empresária, e a filha caçula dela, Wenny Isa, também testaram positivo para o coronavírus. "Quando eu soube que o Gabriel também estava positivo eu disse: 'vamos manter a calma'. Mas quando eu soube que Wenny Isa também havia testado positivo, eu sofri e chorei. A partir daí não pude dar mais lugar para o medo e tive que ter forças e me firmar na única coisa que saberia que iria nos curar, a FÉ!

Eu parei e disse: 'Não aceito mais que esse vírus pegue qualquer um da minha família, isso precisa cessar de alguma forma'. Imediatamente tirei o Isaac e o Rubinho de casa para que ficassem protegidos e me coloquei inteiramente nas mãos de Deus, junto com a minha família."



Darlin também explica por que resolveu enfrentar a doença em segredo: "Durante esse período, mantive segredo para que nenhum deles sentissem o que eu estava sentindo. Eu tinha que ser forte, mesmo enfraquecida. Nesse momento uni o meu amor por Deus, pela minha família e juntei todas as minhas forças para cuidar e proteger a todos. Eu sei que não sou a mulher maravilha, mas naquele momento, para eles, eu tinha que ser! Essa doença me tirou a paz, me trouxe dores, mas não me tirou a fé e a vontade de vencer. Parece que passou um tornado pela minha vida!"



Agora totalmente livre da doença, Darlin afirma que o período em que ela e sua família estiveram contaminados a fez mudar muito. "Uma história de muita luta, desafios, mas com um final feliz, porque eu me transformei e mudei muito durante esse processo. Eu decidi perdoar meus erros do passado e perdoar também as pessoas do meu passado. Eu zerei tudo! Por isso fiz uma postagem pedindo perdão a quem quer que seja que eu tenha magoado, seja por áudio ou pessoalmente, ou até mesmo alguém que eu não saiba que magoei indiretamente, sabe por quê? Porque a vida, do nada, pode ir embora. Então eu me sinto pronta para viver em paz com todos novamente e nada nem ninguém pode me fazer mal".