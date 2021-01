Rízia Cerqueira Reprodução

Publicado 27/01/2021 16:08 | Atualizado 27/01/2021 16:08

Nem mal começou o 'BBB 21' já recebe críticas até mesmo de ex-participante. A jornalista Rízia Cerqueira, que entrou na casa em 2019, reclamou de existir um padrão de beleza estabelecido no programa. "Fico triste em ligar a TV e só ter mulher magra na piscina do 'BBB'. Parece que a gente fala, fala, fala para os ventos sabe. Além de triste, cansada de parecer que ninguém tá ouvindo", disse em sua rede social.

Natural de São Miguel dos Campos, em Alagoas, a também influenciadora digital falou sobre a importância de ter diversidade em um programa como o 'Big Brother Brasil'. "É importante sim que em um reality tenha pessoas com corpos não padronizados e ponto final", disparou.

Rízia já tinha reclamado antes de ser esquecida pela produção. "Fo**-se me acharam planta e que eu fico achando que o Boninho me odeia ou nem lembra de mim. 'Fo**-se acham a edição flopada. Eu amo esse reality e nunca vou superar ter participado do 'BBB'".

