Por O Dia

Publicado 27/01/2021 17:00 | Atualizado 27/01/2021 17:16

fotogaleria

Participante do 'BBB 14', Clara Aguillar usou a brincadeira de perguntas e respostas do Instagram nesta madrugada de quarta-feira (27) para fazer uma homenagem ao apresentador Pedro Bial. Ela relembrou o discurso emocionado que o jornalista fez na sua saída com o terceiro lugar no reality. A ex-BBB quase não foi perguntada sobre a atual edição. Todo mundo queria saber sobre sexo. Isso mesmo, minha gente!