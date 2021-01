Glória Pires Reprodução

Publicado 27/01/2021 18:26 | Atualizado 28/01/2021 13:20

Glória Pires publicou um vídeo divertido em suas contas nas redes sociais no qual canta que não é mãe de Fiuk ao ritmo de 'I gotta feeling', do grupo americano Black Eyed Peas, nesta quarta-feira (27). A paródia ficou engraçada: "A Glória Pires é mãe da Cleo Pires. Do Fiuk, não".

Bem-humorada, a atriz ainda entregou que se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter desde que o cantor e ator entrou no 'BBB21', nesta segunda-feira (25).'Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida", escreveu a atriz. Bem-humorada, a atriz ainda entregou que se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter desde que o cantor e ator entrou no 'BBB21', nesta segunda-feira (25).'Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida", escreveu a atriz.

