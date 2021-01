Por O Dia

Se tudo correr bem e a pandemia do novo coronavírus começar a dar indícios de que está perto de acabar, Pedro Scooby e Cintia Dicker planejam uma festa de casamento ainda para este ano. Os dois, que já são casados no civil desde o ano passado, estão só esperando as coisas esfriarem para comemorar a união de forma tradicional."A gente quer muito. Temos os planos, mas dependemos do movimento mundial, de as pessoas estarem melhor, as vacinas e tudo mais pra poder conseguir fazer a festa. Porque casamento tem que comemorar do jeito que tem que ser comemorado, mas agora não é o momento. A gente vai esperar o momento ideal pra fazer a festinha ou festão", diz Scooby, que ainda não decidiu se o evento será no Brasil ou em Portugal, onde mora atualmente com a modelo por conta da guarda compartilhada dos filhos.